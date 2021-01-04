تردد قناة الاهلى الجديد 2021 HD علي النايل سات

يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي النادي الأهلي عن تردد قناة الاهلي خاصة بعد تعديل التردد الخاص بالقناة منذ أيام قليلة ولا يستطيع الكثير من تشغيل القناة على التلفزيون لمتابعة البرامج الإخبارية الخاصة ب النادي الأهلي ولذلك نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني تردد قناة الاهلي الجديد 2021 علي النايل سات ويمكن للجميع متابعة هذه القناة الرائعة التي حققت انتشار واسع ونجاح كبير جداً في أشهر قليلة فهي من أهم القنوات الإخبارية للنادي الأهلي والتي يتابعها جميع محبي المارد الأحمر.

تردد قناة الاهلي

تردد قناة الاهلي على النايل سات يبحث عنه الآلاف يوميا ونقدم لكم تردد القناة التي تعمل بجودة HD فهي الأفضل من حيث الجودة ونسبة الوضوح وتعمل القناة على الرسيفر العادي وحققت قناة الأهلي نجاح كبير جداً في فترة قصيرة بعد إذاعة وتوفير عدد من البرامج المميزة التي توفر جميع أخبار النادي لحظة بلحظة وجميع أخبار الفريق الأول لكرة القدم وجميع الرياضات الأخرى مثل كرة السلة والطائرة وكل شيء يتعلق بالنادي الأهلي ستجده متوفر علي قناة الأهلي مما جعلها من أفضل القنوات الرياضية على الساحة.

من أبرز البرامج الرائعة التي يمكنك متابعتها من خلال قناة الأهلي الفضائية هو برنامج السادسة والذي يقدمه الإعلامي أحمد سمير والإعلامية سارة محسن وبرنامج التريند الذي يحقق نسب مشاهدات عالية والذي يقدمه أمير هشام وأيضا برنامج العاشرة الذي يقدمه الإعلامية سهام صالح وأيضا ستجد استديو تحليلي مميز يحتوي علي كوكبة من النجوم قبل مباريات الأهلي في مختلف البطولات.

تردد قناة الاهلى الجديد

قناة الأهلي من القنوات الرياضية القديمة التي تأسست لأول مرة في عام 2008 وظلت قناة الأهلي من القنوات الرائعة التي تقدم برامج متنوعة ذات أفكار مختلفة ترضي رغبات جميع مشجعي النادي وبعد سنوات طويلة من العطاء وفرت إدارة النادي الأهلي إمكانية تطوير القناة لتصبح من أقوى القنوات التلفزيونية وذات استديوهات تحليله على مستوى عال وإضافة مجموعة مميزة من الإعلاميين لاحياء قناة الأهلي من جديد مرة أخرى وأيضا تحصل قناة الأهلي على حقوق اذاعة العديد من المباريات المختلفة الهامة للفريق مما يجعلها من القنوات المميزة لدي الجمهور.

تردد قناة الاهلى الجديد الذي أعلنت عنه القناة هو 11747 ويكون الاستقطاب عمودي V وهذا التردد هو الذي سوف تعمل عليه القناة بشكل مستمر وسوف يتوقف البث بعد أيام قليلة على الترددات الأخرى وتعمل هذه القناة بجودة بث رائعة وهي HD ويمكن أن تنزل القناة بجودة عادية SD وهذا الأمر يختلف على حسب نوع الرسيفر.

التردد 11747 الاستقطاب عمودي V الجودة SD | HD معامل تصحيح الخطأ ¾ تردد قناة الاهلى على النايل سات تردد قناة الاهلى على النايل سات تعمل قناة النادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة ويمكن للجميع متابعة القناة دون تشويش أو تقطيع نِهَائِيًّا فهي تعمل بجودة ودقة عالية وكما ذكرنا فإن ذلك يعتمد على حسب نوع الرسيفر ولكن تردد قناة الاهلي الجديد يعمل على جميع أنواع الرسيفرات لن تحتاج إلى الحصول على تردد لتشغيل القناة التي تعمل بجودة SD أو تردد لتشغيل القناة التي تعمل بجودة HD حيث وفرت القناة تردد موحد يعمل على جميع الرسيفرات لكي يستطيع الجميع الحصول على القناة بكل سهولة وتشغيلها ومتابعتها.

تردد قناة الاهلى hd