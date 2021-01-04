حساب المواطن للمطلقة والمتزوجة والأرمل مع أطفال أو بدون أطفال

حساب المواطن للمطلقة والمتزوجة والأرمل، سوف يتم الإجابة عن تسائلات الكثيرين حول حساب المواطن للمطلقة أو السيدة المتزوجة أو الأرمل سواء كان لديها أطفال أو بدون وجود أطفال، يوجد مفهوم خاطئ عن إمكانية المرأة المطلقة بدون أطفال أن تحصل على خدمات من برنامج حساب المواطن.

سوف نوضح لكم في مقال اليوم عن كيفية حصول المطلقة على دعم برنامج حساب المواطن والفئات المستفيدةمن جساب المواطن وكيفية التسجيل عبر براط برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن للمطلقة والأرمل والمستندات المطلوبة

للاستفادة من حساب المواطن للمطلقات والأرامل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يجب توافر المستندات المطلوبة عند التسجيل في حساب المواطن يجب الاختيار بين مطلقة أو أرملة في قائمة البيانات العامة، والإجابة بنعم للسؤال في الخانات الخاصة لكل معلومة التي يخص التابعين ومن ثم إدراج بياناتهم من ثم إضافة المستندات كما هو موضح:

صك الإعالة.

إذا لم يتواجد صك الإعالة فيجب إحضار صك الولاية.

صك حصر الورثة بالنسبة للأرامل.

إثبات الاحتضان بالنسبة لوزارة عمل.

حساب المواطن للمطلقة بدون أطفال

للاستفادة من حساب المواطن للمطلقات فلهم الحق في التسجيل بحساب المواطن، حيث أنها تعد ضمن المسجلين في برنامج حساب مواطن بالمملكة في حالة إعالتها لأطفال، وقد تم تحديد المبلغ الذي تحصل عليه المطلقة من برنامج حساب المواطن التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو 300 ريال سعودي، ولكن يجب توافر بعض الشروط قبل إمكانية التسجيل:

أن تكون سعودية الجنسية.

أن تكون بالمملكة العربية السعودية

لم يتم اعتقالها من قبل أو في دار الإيواء الحكومي أو دار رعاية سعودي.

حساب المواطن الزوجة

حساب المواطن للزوجة، تعد الزوجة في برنامج حساب المواطن تابعة لرب الأسرة، لكن اذا توفرت هذه الحالات يمكن للزوجة أن تستحق الدعم وتسجيل الدخول حساب المواطن.

الزوجة فاقدة الأهلية. الزوجة المتزوجة من أجنبي، أي غير سعودي. الزوجة التي تعيل أسرة شخص مسجون. الزوجة المهجورة من زوجها.

الدخل الشهري للأسرة لا يكون أكثر من 20159 ريال سعودي. امتلاك حساب جاري في البنك المصرفي الدولي IBANK نشط، للمقدم علي حساب المواطن إدراج جميع البيانات المطلوبة عن العمل وراتب المقدم على التسجيل الشهري. إذا كانت الزوجة تعمل يجب توفير بيانات الراتب الشهري لها. دخل الأسرة شهريًا بالإعانات التي تقدمها المملكة العربية السعودية. أن يكون مقدم تسجيل الدخول حساب المواطن سعودي الجنسية ولديه الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية إقامةً دائمة. إقرار براتبه أي الدخل الشهري للأسرة وعدد الأفراد وأعمار كل فرد.

شروط التسجيل في حساب مواطن

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

هدف حساب المواطن هو تخفيف الأعباء على المواطنين بالمملكة العربية السعودية وتقديم الدعم المناسب لمختلف فئات الأسر والمواطنين وتعويضهم عما قد يسبب لهم الأذى، وقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفئات المستفيدة من حساب المواطن ألا وهم الأشخاص ذوي الدخل المحدود، الدخل المتوسط، والدخل فوق المتوسط بعض الشيء، المتضررين مثل المطلقات والأرامل أي الأفراد المستقلين، الذين يحملون بطاقات التنقل، والأم السعودية إذا كان زوجها أجنبيًا.

كما تم تقسيمهم جميعهم إلى خمسة فئات من حيث الدخل الشهري لهم وتلك الفئات هي:

الفئة الأولى: هي الفئة التي يكون راتبها من صفر ويصل إلى 8699 ريال سعودي كحد أقصى في الشهر.

الفئة الثانية: هي الفئة التي يكون دخلها شهريًا من 8700 ريال سعودي كحد أدنى إلى 11999 ريالًا سعوديًا حد أقصى.

الفئة الثالثة: هي الفئة التي يكون راتب رب الأسرة الشهري من 12000 ريال سعودي ويصل إلى 15299 ريال سعودي كحد أقصى.

الفئة الرابعة: هي الفئة التي يكون الراتب الشهري لها من 15300 ريال سعودي إلى 20159 ريال سعودي لا أكثر.

الفئة الخامسة: هي الفئة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنها غير مستحقة للدعم من خدمة حساب مواطن، وقد حددتهم من حيث المواطنون الذين يصل دخلهم شهريًا إلى 20160 فأكثر.