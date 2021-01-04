طريقة الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية ورقم الاقامة عبر أبشر 2021

تعد خدمة استعلام عن التامين الصحي برقم الهوية أو برقم الاقامة من خلال خدمة أبشر الإلكترونية من أهم الخدمات الإلكترونيّة المتميزة في المملكة العربية السعودية، وتسعي المملكة العربية السعودية دائماً إلي تسهيل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين داخل أراضيها بشكل كبير لتوفير الوقت و الجهد على المواطنين، ومن خلال المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية ورقم الإقامة.

التأمين الصحي في السعودية

تسعى وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2021 إلى تحقيق العديد من الأهداف والتي تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لأقصى درجة من الرعاية الصحية وتحقيق أكبر مدى يمكن تحقيقه من حيث العدالة والمساواة في الرعاية الصحية بين جميع الأفراد.

استعلام عن التامين الصحي

تعدُّ خدمة استعلام عن التامين الصحي للمواطنين وللمقيمين في المملكة السعودية واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتوفيرها منصة أبشر من خلال الموقع الإلكترونيّ، وكذلك من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث يمكن من هذه الخدمة القيام بالاستعلام عن صلاحية التأمين الصّحيّ بكل سهولة ويسر وبدون بذل أي جهد.

أهداف التأمين الصحي

هناك العديد من الأهداف والخدمات المتميزة التي يقدمها التأمين الصحي لجميع المواطنين بدون تفرقة، وتحرص المملكة العربية السعودية على تقديم وتوفير سبل الصحة والرعاية لجميع المواطنين والمقيمين بداخل أراضيها، ومن أهم أهداف التأمين الصحي ما يلي:

التامين الصحي يعمل علي توفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة وتكاليف العلاج التي يتطلبها جميع المرضي في الملكة العربية السعودية.

تحمل تكلفة إصابات حوادث السيارات.

العمل علي تحسين مستوى العلاج داخل المنشآت الطبية المختلفة .

توفير العلاج لمرضى السكري ولمن يعانون منه.

تحمل جميع تكاليف إعادة جثمان الشخص المتوفى إلى بلده الأم.

رعاية مرضي فقر الدم و تقديم كافة أنواع الرعاية اللازمة لهم .

تقسيم تكاليف العلاج على مجموعة من الأفراد، وبالتالي يعمل ذلك على تقليل سعر التكلفة الكلية للعلاج.

العمل على استمرار المعونة المالية الخاصة بالصحة لجميع الأشخاص.

توفير علاج مجاني للوحدات الصحية.

الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية

يمكن لجميع المواطنين في المقيمين في المملكة العربية السعودية القيام بالاستعلام عن التامين الصحي الخاص بهم برقم الهوية الوطنية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر ابشر الإلكتروني أو الدخول إلى مجلس الضمان الصحي .

أو الدخول إلى مجلس . بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك في نظام ابشر.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة وكلمه المرور ويجب التأكد من صحتها.

ثم اضغط علي أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”.

قم قم باختيار “الجوازات” من القائمة الظاهرة أمامك.

قم باختيار خدمة (الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط) من بين الخيارات الموجودة أمامك.

قم بتعبئة البيانات الخاصة و هي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة و الرمز المرئي ثم اضغط علي كلمة “عرض”.

وفي النهاية سوف تظهر النتيجة المتعلقة بـ استعلام عن التامين الصحي وهى أما صلاحية التأمين الصحي ما زالت سارية إما بيانات التأمين الصحي غير متاحة ووفي هذه الحالة يشترط التجديد.

الاستعلام عن التامين الصحي برقم الإقامة

يمكن الآن لجميع للأفراد المقيمين في داخل أراضي المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بهم بكل سهولة وبدون بذل أي جهد من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي، وينكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على رابط الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال بوابة ابشرالإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن معلومات التأمين”.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك في المربع المطلوب لكي يتم التأكد أنك لست آليًا.

ثم قم بالضغط على كلمة “عرض”.

بعد ذلك سوف تظهر لك جميع البيانات التامين الصحي الخاصة بك.

استعلام عن تأمين طبي للزائر

وفر مجلس الضمان الصحي التعاوني للمتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن التأمين الخاص بالزوار بشكل إلكتروني، حيث يعد التأمين الصحي واحد من الشروط الهامة لحصول الشخص على تصريح تأشيرة الزيارة في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستعلام عن التأمين الطبي للزائر من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

اضغط على “استعلام عن حالة تأمين”.

اضغط على “الدخول إلى الخدمة”.

قم باختيار خدمة “الاستعلام عن تأمين الزائر”.

قم بإدخال رقم جواز السفر الخاص بالزائر.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

في النهاية قم بالضغط على “موافق” لكي يتم الانتقال إلى صفحة أخري تحوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالتأمين الصحي الخاص بالزائر.

كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي عبر أبشر

يمكن الاستِعلام عن التأمين الصحيّ لأي شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع التعليمات التاليّة:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى منصة أبشر الإلكترونيّة.

اضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونيّة.

قم باختيار خدمة “الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحيّ للمقيمين”.

بعد ذلك في الخطوة التالية سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات لإتمام خدمة الاستِعلام بنجاح.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

ثم قم بكتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة “عرض”.

أسماء المستشفيات التي يغطيها التامين الطبي في المملكة

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة أسماء المستشفيات الطبية التابعة للتأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية حيث قامت شركة الاتحاد التعاونية للتأمين الطبي بتعداد أفضل المستشفيات الطبية التي يُغطيها التأمين الصحي في المملكة، ومنها المستشفيات التالية:

مستشفي بريدة المركزي .

مستشفي المانع العام بالقرب من اللؤلؤ1 بالجبيل المنطقة الشرقية.

مستشفي المانع العام في في المنطقة الصناعية في حي الحويلات.

مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

مستشفى الحمادي السويدي

مستشفى المواساة التي توجد في 14 تقاطع شارع الأندلس.

مجمع عيادات النخبة التخصصية والتي مقرها شارع الأمير تركي بالمملكة العربية السعودية.

مجمع المركز السعودي السويسري في حي المغربية.

مستشفى الرعاية التخصصية بالمملكة العربية السعودية.

بجانب العديد من المستشفيات الأخرى والتي تتمثل في (المستشفى السعودي الألماني – المستشفى السعودي البريطاني – مجموعة سليمان الحبيب الطبي العليا – مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية – مستشفى الأزهار – مستشفى الأسرة الدولي – مستشفى الجافل الدولي – مستشفى الجزيرة الطبي – مستشفى الرياض الوطني. – مستشفى السلام الطبي – مستشفى الفلاح الدولي – مستشفى المبارك – مستشفى المواساة – مستشفى دار الشفا – مستشفى دلة وغيرها من المستشفيات الطبية الكبرى الأخرى).

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أسهل طرق استعلام عن التامين الصحي برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم الإقامة، ومعرفة أهداف الرئيسة من التأمين الصحي.