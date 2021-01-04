شروط التقاعد المبكر 1442 ازداد البحث في الفترة الأخيرة بمعرفة شروط التقاعد المبكر الهامة لدى جميع موظفي القطاع الحكومي داخل المملكة السعودية حيث يهتم الكثير بمعرفة كافة الشروط المطلوبة لسقوط التقاعد المبكر لجميع المعلمين والقطاع الخاص بشكل كامل، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على شروط التقاعد المبكر 1442.

شروط التقاعد المبكر

تختلف كثيرا شروط التقاعد المبكر من شخص إلى آخر حيث تتوقف على حسب الوظائف الخاصة بالتقاعد المبكر في جميع الموظفين حيث يوجد شروط التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات وأيضا للقطاع الخاص ويوجد أيضا شروط التقاعد المبكر للتأمينات الاجتماعية.

شروط التقاعد المبكر للمعلمين

الأشخاص الذين يريدون الحصول على خدمة التقاعد المبكر ينبغي عليهم أن يكون قد وصل إلى 20 عام في الوظيفة التعليمية أو الإدارية المتواجد فيها بالاضافة الى الخضوع الى التقاعد المبكر، قبل أن يتم تصديق القرار ويتم استبعاد الفترات الغير محددة من الخدمة والتي تساعد الموظف أن يحصل على الإجازات الاستثنائية أو الغياب دون حدوث أي نوع من الأعذار ومن أهم شروط التقاعد المبكر أن يتواجد في هذه الخدمه لمده عشرون عام.

شروط التقاعد المبكر للمعلمات

وزارة التعليم أنه يوجد شروط التقاعد المبكر للمعلمات بعض النقاط الهامة وهي كالاتي:

ينبغي طلب خدمة التقاعد المبكر في نهاية العام الدراسي والإجراءات كلها تنتهي بالنسبة للمعلمين والمعلمات خلال 15 من قبل الجهات المعنية للعمل.

شروط التقاعد المبكر للقطاع الخاص

يوجد بعض الشروط الهامة التي تم تحديدها للقطاع الخاص من قبل الحكومة بالمملكة السعودية على جميع المؤسسات والشركات والتي تتضمن كالآتي: