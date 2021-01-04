الحكومة الألمانية: وضع المستشفيات صعب للغاية
قال ستيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن الوضع في المستشفيات بألمانيا "صعب للغاية" بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 9847 حالة اليوم الاثنين إلى مليون و775513 حالة.
لكن سايبرت قال إن من الصعب الحصول على صورة دقيقة لوضع كوفيد-19 في اللحظة الراهنة لاحتمال عدم اكتمال الحالات المسجلة بسبب موسم العطلات.
رويترز
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