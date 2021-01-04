بأمر ترامب.. حاملة الطائرات نيميتز تعود إلى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن مسؤول دفاعى كبير، الاثنين، أن وزير الدفاع بالنيابة، كريستوفر ميللر، أمر حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" بالعودة إلى الشرق الأوسط، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، بعد اجتماع بشأن إيران فى البيت الأبيض، يوم الأحد.





وبحسب "سكاى نيوز"، كان ميللر، قد أمر الأسبوع الماضى بإرسال الحاملة "نيميتز" إلى خارج المنطقة، وذلك لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل القائد فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

ولم يتم تبنى فكرة ميللر، عن خفض التصعيد، كسياسة رسمية معتمدة، وقالت عدة مصادر فى البنتاجون إن الأمر فاجأ كبار القادة، إذ أرادت القيادة المركزية الأمريكية إبقاء حاملة الطائرات فى المنطقة، بما يتناسب مع سياسة ردع إيران.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، الأحد، أن الحاملة "يو إس إس نيميتز" ستبقى فى مياه الخليج بعد "التهديدات الأخيرة" من إيران.

وقال "ميلر"، فى بيان: "بسبب التهديدات الأخيرة التى أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وغيره من المسؤولين فى الحكومة الأمريكية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة الانتشار الروتينية"، مضيفا أن "نيميتز ستبقى الآن فى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ولا ينبغى لأحد أن يشك فى عزيمة الولايات المتحدة الأمريكية".