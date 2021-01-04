الكويت: نتطلع بعين الثقة والتفاؤل لأعمال القمة الخليجية الـ41

جدة - نرمين السيد - قال مجلس الوزراء الكويتى، إنه يتطلع بعين الثقة والتفاؤل إلى أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها فى محافظة العلا بالسعودية يوم الثلاثاء.





وأعرب الوزراء الكويتى فى بيان عقب اجتماعه الأسبوعى، الذى عقد اليوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن أمله فى أن يوفق القادة فى كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس التعاون الخليجى وتضامنها. كما أعرب عن أمله فى أن يوفق القادة فى دفع مسيرة المجلس والحفاظ على كيانه، خاصة فى ظل التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التى تعيشها المنطقة والعالم، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة ويلبى تطلعات شعوبها. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيغادر والوفد الرسمى المرافق له يوم الثلاثاء الكويت متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت فى اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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