ترامب: كتلة الاستسلام الجمهورية ستلحق العار بنا

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعض أعضاء الحزب الجمهورى بـ"كتلة الاستسلام"، وقال إنهم سيلحقون العار بحملته لأنهم ضعفاء ومستعدون للتصديق بأرقام الانتخابات الرئاسية المزورة.





وتساءل ترامب فى تغريدة عبر "تويتر": "كيف يمكن المصادقة على نتائج انتخابات تكون الأرقام التى يتم اعتمادها خاطئة بشكل يمكن التحقق منه". واعتبر أن "الجمهوريين لديهم إيجابيات وسلبيات.. لكن هناك شيء واحد مؤكد وهو إنهم لا ينسون أبدا".

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