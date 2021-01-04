الشرطة التركية تفض مظاهرات طلابية بالرصاص الحى

جدة - نرمين السيد - مارست قوات الشرطة التركية، اليوم الاثنين، كل أنواع القوة المفرطة ابتداءً بإطلاق الرصاص الحى مرورًا بالضرب والسحل، وانتهاءً بإغلاق الجامعة، من أجل فض مسيرة احتجاجية لطلاب جامعة بوغازيتشى التركية.





وذكر موقع "تركيا الآن" أن الشرطة التركية لم تكتفِ بإطلاق الرصاص على الطلبة، بل أغلقت أبواب الجامعة بالأصفاد (الكلبشات)، لمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعى، وسحبت الشرطة قواتها إلى داخل الحرم الجامعى، فى سيطرة واضحة على الأبنية التعليمية الخاصة بالمنشأة العامة، وسط هتافات الطلبة المنددة بالأساليب الأمنية القمعية التى تنتهجها حكومة أردوغان. يُذكر أن طلاب جامعة بوغازيتشى كانوا نظموا احتجاجات، بعد تعيين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، رئيسًا للجامعة، الأمر الذى أثار حفيظة الطلبة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء.

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