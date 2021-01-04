عاجل.. الكويت: اتفاق لفتح الحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الخارجية الكويتى، أكد أنه تم الاتفاق على فتح الحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.





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