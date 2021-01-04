بيان عاجل من ولي العهد السعودي قبل انعقاد القمة الخليجية

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وقال بن سلمان في تصريح له قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية، إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب ولي العهد السعودي عن تمنياته بأن يديم الله عز وجل على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

ومن المقرر أن تستضيف محافظة العلا السعودية القمة الخليجية التي دعت إليها المملكة، حيث من المتوقع مناقشة المصالحة الخليجية بين دولة قطر ودول الخليج خلال القمة.