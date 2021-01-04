روسيا تستنكر تشديد العقوبات على سوريا في ظل وباء كورونا

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأكيدها على ضرورة عدم تدخل الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية السورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إن تصريحات بعض المسؤولين في الخارج حول مواضيع تتعلق بالشأن الداخلي السوري وخاصة ما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور والاستحقاقات الدستورية هي مصادرة لحق السوريين في تقرير مستقبلهم وتقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية.

وأضاف: "بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تواصل لجنة مناقشة الدستور عملها في جنيف ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من الاجتماعات أواخر الشهر الجاري".

وأكد فيرشينين على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقواعد عمل اللجنة يفرضان بشكل مباشر ضرورة الدفع قدمًا بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي ودون فرض أطر زمنية مصطنعة.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن استنكاره لاستمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سوريا وتشديدها على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا مؤكدًا أن هذه الإجراءات أدت إلى تفاقم المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وحذر فيرشينين من التصعيد الإرهابي الجديد في مناطق إدلب ودير الزور والشمال بعدما استقر الوضع الميداني في البلاد في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المدعومة من الاحتلالين الأمريكي والتركي.

وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور عقدت في الفترة ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 4 من ديسمبر، الماضيين بمشاركة الوفد الوطني وتناولت عدة موضوعات منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.