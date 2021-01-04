وكالات الأمن الأمريكية تستعد لمواجهة الاحتجاجات العنيفة في يوم تنصيب بايدن

تستعد واشنطن ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في معظمها لحفل التنصيب الرئيس القادم جو بايدن دون أي تهديدات محددة في الاعتبار.

ويتساوى حجم الترتيبات الأمنية مع السنوات السابقة، على الرغم من حقيقة أن الحضور في عام 2021 سيكون على الأرجح أقل بكثير بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، هناك تهديد واحد تخشى بعض الوكالات من حدوثه وأنهم يكافحون من أجل الاستعداد له - الاضطرابات المحلية والاحتجاجات العنيفة في العاصمة ، حسبما أفادت نيوزويك ، نقلًا عن عشرات المصادر المجهولة المشاركة في الاستعدادات.

كان الرئيس نفسه يشجع أنصاره على النزول إلى شوارع العاصمة في احتجاج ضخم ضد نتائج الانتخابات في اليوم الذي من المقرر أن يصادق فيه الكونجرس عليها.

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في حين أن إيران وانتقامها المحتمل لمقتل الجنرال قاسم سليماني قبل عام لا يزال يشكل تهديدًا رئيسيًا للأمن القومي عندما يتعلق الأمر بالتنصيب، وفقًا للمصادر ، لا يوجد شيء حتى الآن يشير إلى أن طهران ستضرب يوم التنصيب ، على عكس الاحتجاجات المحتملة.

وزعمت مصادر في وسائل الإعلام الامريكية تشير بأصابع الاتهام على وجه التحديد إلى الرئيس الحالي بأن دونالد ترامب يشجع أنصاره على الاحتجاج على التصديق على نتائج الانتخابات الأسبوع الجاري.

وادعى المساهمون في نيوزويك أن ترامب قد يكون متورطًا جزئيًا في تهديد أمني محتمل يجعل التعامل معه أكثر صعوبة.

قال ضابط عسكري كبير مجهول لمجلة نيوزويك "إذا شنت القاعدة أو إيران هجومًا ، حتى لو أطلق الروس علينا السلاح النووي، فسنكون مستعدين، لكن إذا كان هناك انهيار محلي، فأنا لست متأكدًا. حتى التحضير لواحد أمر صعب "

وانتقد المدعي العام في واشنطن، كارل راسين، الرئيس ترامب "حرفيًا" لمنحه "تشجيعًا" لجماعات الكراهية المتطرفة، لكنه أضاف أنها منخرطة في استعدادات "مكثفة" لما سيأتي في يوم التنصيب أو في الفترة التي تسبق ذلك.

ووفقًا للمنفذ الإخباري، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة العاصمة العاصمة معًا لتحديد إمكانية تسبب المؤيدين لترامب في إثارة المشاكل واللجوء إلى العنف.

وفي الوقت نفسه، يُزعم أن الاثنين يخشيان من أن وزارة الأمن الداخلي، التي يُزعم أنهما يشتبهان في تحيزها تجاه ترامب، وأعضاء الكونجرس الجمهوريين يمكن أن يزيدا من تعقيد الموقف.