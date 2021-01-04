عبد الله بن زايد ينعى إلياس الرحباني

نعى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني.

وقال عبد الله بن زايد في تغريدة على تويتر "دخلك يا طير الوروار رح لك من صوبهن مشوار.. وسلم لي عالحبايب وخبرني بحالهن شو صار".

وتابع الوزير الإماراتي "الرحمة و النور على روح إلياس الرحباني.. خالص العزاء لعائلته الصغيرة الكريمة و الكبيرة في لبنان الذي نأمل أن يعود للحنه و ثقافته و جماله كما عهدناه".

في وقت سابق، نعى الرئيس اللبناني ميشال عون، الموسيقار البارز الراحل إلياس الرحباني، واصفا إياه بـ "آخر عمالقة العائلة الرحبانية التي كتبت مع الشقيقين عاصي ومنصور التاريخ قبل أن يحصل.

وقال الرئيس عون: "كان الصديق الفنان الراحل سيّد المطالع في الشعر كما في اللحن، زاوج بين الروح الشرقية والتقنيات الغربية، فأبدع في الاثنين وكرّمه الشرق بكباره وتميّز به الغرب بلغاته، فأهداه الجوائز متباهيا بغنى عطاء لا محدود".

وأضاف: "اليوم، لم يغب عنّا بل انتقل من تراب لبنان ليعانق أبدية وطن ما رآه إلا وطن الجمال والحق، وما غنّاه إلا حلما. ستبقى موسيقى وأغاني الراحل الكبير شاهدة على أن الفن الأصيل وحده ينتصر على الموت على ما كان يردده دائما".

وتوفي الموسيقار والفنان اللبناني البارز إلياس الرحباني في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 83 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.