عواقب بريكست وخيمة .. شركات أمريكية تشن حملة مقاطعة تجارية شرسة ضد بريطانيا

تواجه المملكة المتحدة مقاطعة تجارية ضارة من الشركات الأوروبية والأمريكية بعد أن تم التعجيل بقانون جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتغيير نظام ضريبة القيمة المضافة دون معارضة تقريبًا من خلال البرلمان قبل ثمانية أيام من عيد الميلاد.

وقررت الشركات من جميع أنحاء العالم إنهاء عمليات التسليم إلى المملكة المتحدة بدلًا من التسجيل في الدولة لضريبة القيمة المضافة بعد أن أصبحت اللوائح الجديدة - التي لم تخضع لأي تدقيق من قبل البرلمان - قانونًا الشهر الماضي

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وبموجب التغييرات، يتعين على الشركات في جميع أنحاء العالم التي تتعامل مباشرة مع الجمهور التسجيل لدى HM Revenue and Customs وتحصيل ضريبة القيمة المضافة قبل إرسال البضائع.

ونتيجة لذلك، قرر عدد متزايد من الشركات إنهاء جميع عمليات التسليم إلى المملكة المتحدة بدلًا من التسجيل في الدولة لضريبة القيمة المضافة ، مما يترك الأشخاص غير قادرين على طلب البضائع بما في ذلك المواد غير المصنعة هنا.

وتم تضمين التغيير الهائل في تحصيل ضريبة القيمة المضافة - المصمم لتجنب المضاعفات والتأخيرات على حدود المملكة المتحدة - في مشروع قانون من 100 صفحة ركز بشكل أساسي على ترتيبات تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية للأعمال داخل المملكة المتحدة.

وتم التغاضي عنه من قبل أعضاء البرلمان والأقران الذين لم يكن لديهم سوى القليل من الوقت لفحص القانون وتم التأكيد في مذكرة تفسيرية من جيسي نورمان ، وزير المالية في وزارة الخزانة ، أن التغييرات سيكون لها تأثير ضئيل على الأعمال.

وكان بات ماكفادين ، وزير اقتصاد الظل في حزب العمال ، من بين الأشخاص القلائل الذين تحدوا الحكومة بشأن هذا الأمر ، والذي قال إن مشروع القانون يرقى إلى "عاصفة من اللوائح".