13 حالة وفاة .. آخر مستجدات كورونا في لبنان

سجلت السلطات الصحية في لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 192139 حالة، وفقا لشبكة "إل بي سي". وأعلنت الصحة اللبنانية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي فقط. وارتفع لذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في لبنان إلى 1499 حالة، بحسب الإحصاءات الرسمية. كانت اللجنة الوزارة المعنية بمكافحة كورونا في لبنان، أعلنت الدخول في إغلاق تام ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أسابيع.

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