إعلام عبري: الإمارات تعتقل خلية إيرانية خططت لاستهداف سياح إسرائيليين

كشفت تقارير عبرية عن أن أجهزة المخابرات الإماراتية، ألقت القبض على خلية إيرانية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد السياح الإسرائيليين في دبي وأبوظبي.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن السلطات الإماراتية تجري التحقيق حاليا مع الخلية، حيث تشير التقارير إلى أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ هجمات انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية في بغداد العام الماضي.

وبحسب التقرير، اختارت الخلية الإيرانية دولة الإمارات، كونها الوجهة السياحية التي يسعى الإسرائيليين إلى زيارتها في الفترة الأخيرة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية بينها "جيروزاليم بوست" إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج ، في حالة تأهب قصوى، وسط مخاوف من أن النظام الإيراني سيحاول تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

ويسافر آلاف الإسرائيليين خلال الفترة الأخيرة إلى الإمارات، عقب توقيع البلدين اتفاقية سلام في سبتمبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة.

وأحيت إيران، أمس الأحد، الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني، الذي اغتيل في 3 يناير 2019 عن طريق استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.