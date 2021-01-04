الإمارات تنفي المزاعم الإسرائيلية حول إحباطها هجوما إرهابيا فى دبى .. ماذا يحدث؟

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أنباء حول إحباط الإمارات محاولة هجوم إرهابي في دبي، وهو ما نفته الإمارات.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية: الحكومة الإماراتية قالت بشكل رسمي في بيان إن ما تردد شائعات عارية تمامًا عن الصحة.

كما ورد في هذا الشأن تقارير سابقة، أفادت بأن المخابرات الإماراتية اعتقلت إيرانيين مشتبه بهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين، حيث أصبحت الإمارات واحدة من أهم الوجهات السياحية الجديدة بالنسبة لإسرائيل بعد التطبيع الأخير للعلاقات.

وبحسب ما ورد كان الهجوم المذكور متزامنًا مع ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وفي حين أن هذه التقارير قد لا تكون حقيقية، لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين في حالة تأهب قصوى من أجل هجوم انتقامي إيراني محتمل يتزامن مع مقتل سليماني، على الرغم من أن هذا الهجوم لم يحدث بعد، حيث يشار إلى أن ذكرى اغتيال سليماني كانت يوم أمس الأحد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن أجهزة المخابرات الإماراتية ألقت القبض على خلية إيرانية، كانت تخصص لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في دبي وأبوظبي، وقالت "جيروزاليم بوست" إن عناصر الخلية قيد التحقيق الآن، مضيفة أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أمريكية في بغداد العام الماضي.

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن الخلية اختارت الإمارات لأنها الوجهة السياحية التي يسعى الإسرائيليون إلى زيارتها في الآونة الأخيرة.

وذكرت القناة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي، وخاصة الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، في حالة تأهب قصوى، بسبب مخاوف من أن إيران ستحاول تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، زار الإمارات أكثر من 50 ألف سائح إسرائيلي رغم تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا، وتوقع المراقبون بأن ترتفع الأعداد خلال الأسابيع القادمة.