للمواطنين والمقيمين.. أبوظبي تطلق حملة تطعيم مجانية ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أبوظبي، حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول مجانًا على اللقاح.
وشجعت دائرة الصحة في أبوظبي وحملة "ليكن خيارك التطعيم" عامة الشعب على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم ضد الفيروس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبحسب الوكالة، استطاعت الإمارة لحفاظ على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوص التي أجريت في الإمارة عند 0.39%.
وتهدف الحملة إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن، في الحد من انتشار الفيروس، وضمان مواصلة أبوظبي في ريادتها في طريقة حماية سكانها بصورة شاملة.
بدوره، قال مطر النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة إن التطعيم هو أبسط طريقة وأكثرها فعالية للبقاء آمنًا، موضحا أن اللقاحات ضد عدد من الأمراض أنقذت على مر التاريخ حياة ملايين الأشخاص في العالم.
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