عاجل.. فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية

أعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضحت أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.

كانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 2017، وإغلاق الحدود معها.