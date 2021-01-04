انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. الكويت تعلن تفاصيل الإتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية الليلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ قليل الشيخ أحمد الناصر وزير الخارجية الكويتي عن الإتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين كل من قطر والسعودية، وأشارت الخرجية الكويتية منذ قليل أن سمو الأمير الكويتي أجرى اتصالاً بين بالشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر وكذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتم الإتفاق على ذلك.

فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية

وكانت العلاقات قد توترت بين قطر من جهة وبين الإمارات والسعودية ومصر والبحرين من جهة أخرى وأعلنت الدول الأربعة عن مقاطعتها لقطر وغلق الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر وهذه الدول الأربعة، واشترط الرباع ثلاثة عشر شرطاً تقوم قطر بتنفيذهم أولاً لإعادة العلاقات، وذلك قبل 3 سنوات تقريباً.

واليوم أثمرت جهود الكويت عن الإتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، بدايةً من مساء اليوم، وتم التأكيد على لم الشمل ووحدة الصف العربي والخليجي، وذلك كإظهار لحسن النية من السعودية قبيل القمة الخليجية التي تقام غداً الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

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هذا وقد أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في وقت سابق عن قرب التوصل إلى مصالحة خليجية، مؤكداً على وجود مباحثات مثمرة في هذا الشأن، وها هي المباحثات قد أتت ثمارها، كخطوة أساسية للم الشمل.