انت الان تتابع تفاصيل خبر الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن من أبرز الخدمات التي يوفرها برنامج الدعم السعودي للمستفيدين، حيث يتيح البرنامج للمستفيدين ممن ظهرت نتائج الأهلية الخاصة بهم” غير مؤهل”، إمكانية تقديم اعتراض بالبرنامج، حيث يقوم برنامج حساب المواطن وبشكل دوري بإجراء مراجعة لبيانات المستفيدين بالبرنامج، وقد يؤثر هذا على نتيجة الأهلية أو على مبلغ الاستحقاق الذي يقوم البرنامج بإيداعه في حسابات المستفيدين، ووفقًا لما أكده البرنامج، فإن مراجعة بيانات المستفيدين من البرنامج قد تكشف في بعض الأوقات عن عدم إلتزام بعض المستفيدين في تحري الدقة أثناء تسجيل البيانات، الأمر الذي أدى إلى تأثر قيمة الدعم المقدم أو إيقافه في بعض الأحيان.

الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، بتوضيح طريقة الاعتراض على عدم الأهلية، من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج، حيث أوضح البرنامج الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول على حساب المستخدم بالبرنامج.

قم بالنقر على دراسة الأهلية.

ستظهر أمامك نتيجة الأهلية بالبرنامج وكذلك الأسباب التي دفعت البرنامج لتسجيلك “غير مؤهل”.

قم بالنقر على تقديم اعتراض.

أكمل الخطوات المتبقية وقم برفع المستندات المطلوبة لدفع البرنامج لإعادة النظر في الطلب المقدم.

الاعتراض على مبلغ الاستحقاق

يقوم برنامج حساب المواطن بإيداع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين من البرنامج من مستحقي الدعم وفقًا لعدد من الضوابط، التي نظمها البرنامج، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي نصت على ضرورة تثبيت موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، ووفقًا لتلك الضوابط، فإن صرف الدعم للمستحقين يتم تنظيمه وفقًا للضوابط الآتية: يقوم برنامج حساب المواطن، بإيداع مبالغ استحقاق الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي.

في حالة صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية، كيوم الجمعة، يتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس.

في حالة صادف يوم الصرف يوم إجازة، كيوم السبت، يتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد.

هذه الإجراءات جاءت بناء على توجيهات خاصة بتنظيم مواعيد الصرف بالبرنامج للمستحقين، في حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية بالبلاد.

يتيح برنامج الدعم “حساب المواطن”، للمستفيدين كذلك إمكانية الاعتراض على مبلغ الدعم الذي قام البرنامج بإيداعه في حساب المستفيد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: