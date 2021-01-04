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محمد سياف - ابو ظبي - يعد حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية التي دشنتها حكومة المملكة العربية السعودية عام 2017م، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين السعوديين، ولا سيما الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، بتقديم الدعم المادي لهذه الشريحة، لتعويضهم عن المخاطر التي قد تلحق بهم بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، وتخفيف الأعباء عنهم، وسوف نوضح خلال السطور التالية خطوات تغيير الجوال المسجل في حساب المواطن وضوابط التسجيل في حساب المواطن .

خطوات تغيير الجوال المسجل في حساب المواطن

وردًا على سؤال كانت قد تلقته خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن من أحد المواطنين، يسأل فيه عن طريقة تغيير رقم الهاتف المسجل لدى البرنامج، وتم الرد عليه بأن ذلك يتم بكل يسر وسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع تقديم الخدمة، لأنه يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وعن طريق اتباع 4 خطوات هي :

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

الانتقال إلى القائمة الرئيسية.

الضغط على بيانات المستفيد .

تغيير رقم الجوال القديم واستبداله بالجديد .

شروط صرف حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي حددها حساب المواطن حتى يتسنى للمواطن الاستفادة من البرنامج، ومن تلك الضوابط الآتي :