الخليج يعود… عودة العلاقات السعودية القطرية بفتح الطيران بين البلدين

عودة العلاقات السعودية القطرية بفتح الطيران بين البلدين، حيث توصل الشيخ أحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، الى تسوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يتم على اثرها إعادة فتح الحدود بينهما، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الإثنين الموافق 4/1/2021، واعلن عن إمكانية حجز تذاكر الطيران من والى البلدين، حسب قوانين كل دولة، جاء هذا قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر انعقادها غدا في المملكة العربية السعودية، وقال وزير الخارجية الكويتي أن الأمير الصباح أجرى اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتبادلوا وجهات النظر بخصوص الأزمة الحالية وأبدا كل منهما حسن النية بضرورة عودة العلاقات من جديد في الخليج وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

عودة العلاقات السعودية القطرية

وأكد وزير الكويت على ايمانه الشديد بقادة دول المجلس الخليجي ومصر، بإخلاصهم لحل الأزمة التي استمرت طويلا، وقال اننا الان في صدد تعزيز الألفة بين دول المجلس، ويجب أن ننحي المشكلات جانبا وأن نسير إلى الأمام، فلا نريد عرقلة مسيرة التقدم التي تمر بها المنطقة، وأن هذا التصالح هو بشرة خيرة لعودة المصالح المشتركة بين الدول، وعودة الأشقاء العرب من جديد كيد واحدة في مواجهة قوى الشر، وسنحاول جاهدين الى حل كل المشكلات والموضوعات التي كانت سببا في الأزمة الحالية، وسنعمد الى توطيد العلاقات أكثر فأكثر.

وأكد سيادته أنه خلال اتصاله فقد أكد الجميع على وحدة الصف ووحدة الشعوب العربية وإعادة لم الشمل من جديد، وعبر عن سعادته بحلول غد مشرق من جديد تعود فيه العلاقات العربية من جديد.

وتستضيف السعودية غدا القمة الخليجية رقم 41 لقادة مجلس التعاون، في قاعة مرايا لدعم جهود المصالحة، واعادة ترسيخ العلاقات بين الخليج، بعد التدخل الأمريكي لمحاولة وضع حد للأزمة التي استمرت منذ 2017