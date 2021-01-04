موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، يستضيف أتلتيك بيلباو على ملعبه “سان ماميس” فريق برشلونة في أطار مباريات الجولة أل 18 من مباريات الليجا الإسبانية، المباراة تم تأجيلها من الأسبوع الثاني إلي الأسبوع الحالي نظراً لمشاركة برشلونة في دوري أبطال أوروبا وعدم حصوله على قسط كافي من الراحلة، برشلونة يقدم هذا الموسم مستويات ضعيفة جداً جعلته يحتل المركز الخامس في ترتيب الجدول برصيد 28 نقطة من 16 لقاء، وهذا لا يتناسب مع تاريخ البلوغرانا التي عودت جماهيرها على البطولات والمركز الأول فقط، وكان البارسا قد فاز على هويسكا في أخر مباراة بهدف دون رد بشق الأنفس.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري

تقام مباراة أتلتيك بيلباو و برشلونة يوم الأربعاء الموافق 2021/01/06، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو القادمة

يدخل فريق أتلتيك بيلباو اللقاء بمعنويات جديدة تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق “مارسيلينو”، والذي يرغب أن يستغل الملعب وسوء حالة فريق برشلونة وتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالنقاط الثلاث، مما يعطي للفريق دفعة معنوية ويتقدم في ترتيب الجدول الذي يحتل فيه المركز أل 9 برصيد 21 نقطة من لعب 17 مباراة، وكان أتلتيك بيلباو قد فاز في أخر مباراة بنتيجة هدف دون رد على فريق إلتشي، ويأمل في مواصلة ألانتصارات.

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجينو ديست، جوردي ألبا، كيليمون لونجليه، رونالد أراوخو.

خط الوسط : بوسكيتس، ليونيل ميسي، فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، أنطوان جيرزمان.

خط الهجوم : مارتين برايثوايت.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة أتلتيك بيلباو