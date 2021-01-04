الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل بالسعودية 2021 على موقع وزارة العمل والتنمية البشرية

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة فى السعودية ، حيث تعد المساعدة المقطوعة السعودية هي واحدة من خدمات الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الكثير في هذه الأيام موعد صرف المساعدة المقطوعة من قبل الحكومة السعودية، حيث تتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاستعلام عن المساعده المقطوعه برقم السجل، بالنسبة للمستحقين فنوضح الخطوات اللازمة للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وكذلك الشروط اللازمة للحصول على المساعدة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في السعودية 1442

يمكن للمستحقين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشكل إلكتروني من خلال إتباع هذه الخطوات:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الدخول علي الخدمات الإلكترونية المتاحة علي وزارة الموارد البشرية.

الدخول علي خدمة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة .

يقوم المستحق بإدخال رقم السجل المدني الخاص به أو رقم السجل.

يظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخاله.

قم بالضغط علي كلمة الإستعلام ليتم ظهور كافة المعلومات التي تخص صرف المساعدة المقطوعة.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني إلكترونيا 1441

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة للمستحقين 1442

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية عدد من الضوابط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومتزوج أيضا من مواطنة سعودية.

من الضروري إقامة الشخص في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة لا يزيد سنه عن 35 عام.

ألا يتجاوز راتب الشخص العازب عن 3000 ريال سعودي، وأن لا يتجاوز ال 8680 ريال سعودي بالنسبة للشخص المتزوج.

أن يكون الشخص غير مالك لأرض أو مزارع.

يتم صرف المساعدة المقطوعة للمطلقات والأرامل وكذلك الشيوخ من فوق سن ال 60 عام.

موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية 1442

من المقرر أنه سوف يتم صرف المساعدة المقطوعة التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال هذه الأيام، علي أن يتم مراجعة المستحقين للمساعدة ومن ثم إرسال رسالة علي الهاتف لكل المستحقين، تفيد بموعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الحصول عليها، ومن المقرر أن يتم صرفها خلال هذه الأيام القادمة.

المساعدة المقطوعة السعودية 1442

خدمة المساعدة المقطوعة السعودية 1442 بالمملكة العربية السعودية من أهم الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأسر السعودية محدودة وضعيفة الدخل لمواجهة الظروف المعيشية، من أجل تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تتم بالمملكة، وخاصة مؤخراً بعد انتشار الوباء المستجد الذي أثر على الحياة الاقتصادية بالمملكة ودول العالم .

الفئات المستحقة مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التنمية الاجتماعية الفئات التي تستحق صرف مقطوعه الضمان الاجتماعي وهى كما ياتي :-