شرطة واشنطن تحظر استخدام الأسلحة بمظاهرة تأييد ترامب بعد غد

وعلّقت وزارة الشرطة بالمدينة، اليوم الاثنين، لافتة تؤكد فيها هذا الحظر فى قلب العاصمة الأمريكية، ويمتد اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل السابع من يناير الجارى.
وكانت مورييل باوسر، عمدة واشنطن العاصمة، قد وجهت تحذيرا إلى المواطنين بالمدينة بعدم خوض مواجهات مع متظاهرين بما يمكن أن يؤدى إلى صدامات.
ويعتزم المشرعون الأمريكيون المصادقة على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية التى أعلنها المجمع الانتخابى بفوز جو بايدن على ترامب، لكن أنصار ترامب يخططون لمطالبة الكونجرس بعد غد الأربعاء بإبطال تلك النتائج.
وكان أحد عشر عضوا من مجلس الشيوخ، يترأسهم السيناتور تيد كروز، قد قرروا الاعتراض على مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات ما لم تخضع تلك النتائج لمراجعة.
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