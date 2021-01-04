الحرس الوطنى الأمريكى ينتشر فى واشنطن قبل 48 ساعة من تظاهرات مؤيدة...

انتشر الحرس الوطنى الأمريكى فى واشنطن قبل 48 ساعة من تظاهرة مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك وفقا لخبر عاجل ذكرته قناة العربية، منذ قليل. وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، وافق على نشر قوات من الحرس الوطني خلال الاحتجاجات المرتقبة لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها أعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه سيحضر المظاهرة المناهضة لنتائج الانتخابات فى السادس من شهر يناير الجارى بالعاصمة واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن عملية تسليم لقاح كورونا للولايات تتم بشكل سريع وعملية التطعيم بطيئة.

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