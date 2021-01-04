الهند.. نفوق أكثر من 1700 طير مهاجر بإنفلونزا الطيور 

أفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية بأنه تم العثور على أكثر من 1700 طائر مهاجر في محمية بونغ دام الشهيرة في هيماشال براديش نافقة بإنفلونزا الطيور.
وأشارت إلى أن هيماشال براديش كانت الولاية الرابعة التي تبلغ عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن نفوق الطيور في منطقتي جاغمولي وغولادا في داميتا وناغروتا سوريان.
وقالت كبيرة مسؤولي الحفاظ على الغابات أرشانا شارما، إن المختبر في معهد البحوث البيطرية الهندي في باريلي اكتشف إنفلونزا الطيور في عينات الطيور النافقة.
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