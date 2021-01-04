البرازيل تسجل إصابتين بكورونا المتحور 

أعلنت أمانة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية اليوم الاثنين عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا. البرازيل تسجل إصابتين بكورونا المتحورالبرازيل تسجل 17341 إصابة و293 وفاة جديدة بكورونا

وأوضحت أن الإصابة الأولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما من مدينة ساو باولو خالطت وافدين من بريطانيا. أما الإصابة الثانية فسلجت لدى رجل من سكان ساو باولو يبلغ من العمر 34 عاما وكان على اتصال بالمصابة.

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