رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض إغلاق تام في إنجلترا لوقف تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق شامل جديد في إنجلترا، ابتداء من غد الثلاثاء.

وأكد جونسون في كلمة ألقاها مساء الاثنين، أن المستشفيات البريطانية تتعرض لضغط أكثر من أي وقت مضى، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وطالب رئيس الوزراء البريطاني شعبه بالبقاء في المنزل، موضحا أنه لا يجوز الخروج منه إلا لأسباب ضرورية، مثل الحصول على الرعاية الطبية أو شراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب للعمل.

وقررت الحكومة البريطانية تطبيق الدراسة عن بعد في جميع المدارس الابتدائية والثانوية والكليات في جميع أنحاء إنجلترا.

وأشار جونسون إلى أن الحكومة ستعمل على وضع التدابير الخاصة بإجراء الامتحانات لتغيير موعدها.

وتوقع رئيس الوزراء البريطاني أن يستمر الإغلاق في إنجلترا إلى منتصف فبراير المقبل.

وأبلغت بريطانيا في منتصف ديسمبر الماضي عن سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا، أسرع انتشارا، ما أدى لارتفاع كبير في الإصابات بالوباء.