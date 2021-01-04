الأمر يختلف هذه المرة.. أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حضوره القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية، المقرر لها غدا الثلاثاء.

وذكر الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي غدا في السعودية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة المرتقبة في مدينة العلا السعودية.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء المقاطعة وبتخلي قطر عن الدعاوى القضائية المرتبطة.

من جانبها، أعلنت الكويت التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وبناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

ويأتي التأكيد على حضور أمير قطر للقمة الخليجية، بعد أنباء متضاربة حول مشاركة تميم في القمة التي تناقش عددا من الملفات الهامة على رأسها الأزمة مع الدوحة.