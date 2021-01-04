لدوره في المصالحة .. جاريد كوشنر يشارك في القمة الخليجية غدا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيحضر القمة الخليجية المزمع عقدها غدًا في محافظة العُلا السعودية.
وذكرت الوكالة أن كوشنر سافر إلى السعودية، برفقة مبعوث البيت الأبيض، آفي بيركويتز، والمستشار، براين هوك، اللذين ساعدا في المفاوضات للوصول إلى اتفاق بين قطر والسعودية.
وأعلنت الكويت في وقت سابق من اليوم، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
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