نحن في الاتجاه الصحيح.. الإمارات ترد على أنباء المصالحة مع قطر

علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على انعقاد القمة الخليجية في السعودية، غدا الثلاثاء، وسط أنباء عن اتفاق مرتقب لإنهاء الأزمة الخليجية.
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح".
كان مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكد التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء المقاطعة وبتخلي قطر عن الدعاوى القضائية المرتبطة.
فيما أعلنت الكويت عن اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.
ومن المقرر أن يرأس الأمير القطري تميم بن حمد وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي غدا في السعودية.
ويجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي غدا الثلاثاء في مدينة العلا السعودية لحضور القمة الخليجية الـ 41.
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