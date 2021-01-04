أول تعليق من تركيا على فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية

رحبت تركيا، اليوم الاثنين، بإعلان فتح الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية، تمهيدا لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأبدت الخارجية التركية ترحيبها بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين السعودية وقطر، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017، وفقا لوكالة "الأناضول".

وقالت الوزارة في بيان "نأمل أن يُحل هذا الخلاف بشكل شامل ودائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن تُرفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري على الفور".

كان وزير الخارجية الكويتي أعلن التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.