أمريكا تتهم إيران بتهديد حرية الملاحة في الخليج بعد احتجازها ناقلة نفط

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إيران إلى الإفراج فورًا عن سفينة الشحن التي ترفع علم كوريا الجنوبية، والتي احتجزتها إيران في مياه الخليج في وقت سابق من اليوم.

واتهمت الخارجية الأمريكية في بيان، إيران بتهديد حرية الملاحة البحرية كوسيلة للتخلص من العقوبات الاقتصادية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت: "النظام الإيراني يستمر في تهديد حقوق وحرية الملاحة في الخليج في إطار محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي والتخفيف من ضغط العقوبات".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نحن نشارك دعوة جمهورية كوريا الجنوبية لإيران إلى الإفراج الفوري عن السفينة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج ، في وقت يشهد توترا بين طهران وسيول بشأن أموال إيرانية مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.