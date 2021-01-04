انت الان تتابع تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 لشهر يناير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن برنامج حساب المواطن، صدور النتائج الأهلية للدورة الـ 38 الخاصة بشهر يناير الجاري 2021، حيث يمكن معرفة التحقق من الأهلية عبر الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

وكشف البرنامج في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أنه يمكن التحقق من الأهلية عبر زيارة البوابة الإلكترونية،

وحساب المواطن هو نظام أطلقته السلطات السعودية، لتقدم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وتقديم تعويض لمن ألحق به الضرر بسبب التوسع الاقتصادي في المملكة حتي يعشون في ظروف معيشية جيدة.

1.8 مليار ريال لدعم شهر ديسمبر

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن أنه أودع نحو 1.8 مليار ريال سعودي لدعم شهر ديسمبر الماضي لتغطية جميع المتسفيدين للدفعة الـ 37، حيث بلغ عدد المستفيدين المتسوفيين للمعايير الخاصة بالاستحقاق نحو 10.7 مليون مستفيد.

وبلغت التعويضات المدفوعة بأثر رجعي في دفعة الـ 37 الخاصة بشهر ديسمبر، حوالي 18 مليون ريال، ليصبح الأجمالي الذي سدده برنامج حساب المواطن للمستفيدين من انطلاقه أكثر من 86 مليار ريال سعودية منها ما يقرب من 638 مليون ريال كتعويضات.

وكشف سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن نحو 79% من المستفيدين للدورة الـ 37 تحصلوا علي الدعم المخصص لهم، حيث بلغم متوسط دعم الأسرة الواحدة تحو 1018 ريال سعودي لمجموع 2.1 مليون رب أسرة والذي يمثلون نحو 92% من الأسر المستحقة.

وأوضح القحطاني، أن عدد التابعين في الدورة السابقة وصل لأكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين للمعايير أكثر من 190 ألف مستفيد بنحو 8 % من إجمالي المستحقين.

وأشار المتحدث الرسمي للبرنامج أن نسبة أرباب الأسرة في الدورة السابقة بلغ 93%، أما ربات الأسر فبلغت نسبتهن ما يعادل 7% ، وبلغت نسبة الذكرو المستقلين نحو 58% والإناث 42%، مشيرا إلي أن 88% من إجمالي المستقلين حصلوا علي الاستحاق الكامل، في حين حصل علي الاستحقاق الجزئي والأدني نحو 12% من المستحقين.

طريقة الاستعلام عن صرف حساب المواطن الدفعة 38 برقم الهوية

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الـ 38 الخاصة بشهر يناير الجاري عبر الدخول إلي حساب المواطن الإلكتروني دون الذهاب إلي أي فرع من الفروع لتوفير الوقت والجهد عليهم، من خلال إتباع الخطوات التالية: