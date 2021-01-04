مسئول الانتخابات في جورجيا يعلن غضبه من مزاعم ترامب

ألقى ابرييل سترلينج ، أحد كبار مسؤولي الانتخابات في جورجيا ، تفنيدًا لاذعًا يوم الإثنين لمزاعم الرئيس ترامب الكاذبة بشأن تزوير الناخبين ، من خلال قائمة طويلة من نظريات المؤامرة التي تم فضحها بالفعل وكشف زيف كل واحدة منها مرة أخرى.

قال بإحباط واضح ، مثل "يوم جرذ الأرض" مضيفا عن مزاعم التزوير: "كل هذا من السهل إثبات خطأه ، ومع ذلك يستمر الرئيس ، وبذلك يقوض ثقة الجورجيين في نظام الانتخابات".

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وحدد مكتب وزير خارجية جورجيا ، براد رافنسبيرجر، موعدًا لعقد مؤتمر صحفي مع السيد ستيرلنج بعد يوم من الكشف عن مكالمة هاتفية استمرت ساعة كرر فيها الرئيس ترامب سلسلة من نظريات المؤامرة وطلب من رافينسبيرجر "العثور على 11780 صوتًا" لقلب إرادة الناخبين في جورجيا ، الذين اختاروا الرئيس المنتخب جوزيف آر. بايدن جونيور.

ومن بين العديد من الادعاءات الكاذبة الأخرى، ادعى ترامب ومحاموه أن الآلاف من الأصوات تم الإدلاء بها في جورجيا من قبل أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، أو لم يتم تسجيلهم للتصويت ، أو التسجيل في وقت متأخر ، أو التسجيل لدى P.O. بدلًا من العنوان السكني.

وقال ستيرلينج إن مكتب وزير الخارجية حقق في المزاعم، ولم يجد بطاقة اقتراع واحدة من قبل أي شخص في أي من هذه الفئات.

وأعرب عن غضبه من احتمال أن يختار الناخبون عدم المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء لأنهم لم يثقوا في النظام الانتخابي.

وقال ستيرلينج: "إذا كنت ناخبًا في جورجيا، وإذا كنت تريد أن تعكس قيمك من قبل المسؤولين المنتخبين، فإنني أشجعك بشدة على الذهاب للتصويت غدًا" مضيفا "لا تقمع صوتك بنفسك، لا تدع أي شخص يسرق تصويتك بهذه الطريقة".