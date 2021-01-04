مسئول الانتخابات بولاية جورجيا: البيت الأبيض ضغط عليّ لتلقّي مكالمة ترامب

أعلن مسئول الانتخابات بولاية جورجيا، براد رافينسبرجر، اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض ضغط عليه، من أجل تلقي المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والتي ضغط من خلالها عليه لقلب خسارته في انتخابات نوفمبر.

وقال رافينسبرجر لشبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية: "لا أعتقد مطلقا أنه كان من المناسب أن أتحدث إلى الرئيس لكنه ضغط من أجل ذلك، أعتقد أنه جعل فريق عمله يضغط علينا.. كانوا يريدون إجراء المكالمة".

ورفض رافينسبرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب على وجود تزوير في الانتخابات خلال المكالمة التي استمرت لساعة، مضيفًا: "تلقينا المكالمة ودار بيننا حوار.. وكان هو يتحدث في معظمها بينما كنا نستمع نحن". وتابع: "لكنني أرغب في أن أوضح أن البيانات التي لديه خاطئة تماما.. لديه المئات والمئات ممن قال إنهم موتى صوتوا، بينما لم نرصد نحن سوى صوتين فقط من هؤلاء وذلك مثال واحد فقط على بياناته المغلوطة".

وكشف رئيس الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا ديفيد شيفر، أن المقطع المسرب بين ترامب ورافينسبيرجر، تم تسجيله بشكل غير قانوني، وعليه فإن ترامب حرك دعويين قضائيتين ضده.