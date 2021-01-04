أمريكا تهاجم إيران بعد انتهاكها التزاماتها النووية

هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إيران بسبب إعلان الأخيرة رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تعتبر خرق إيران الحد المنصوص عليه لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي شكلا من أشكال الابتزاز النووي.

وأضافت: "تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% محاولة واضحة لزيادة حملتها للابتزاز النووي وهي محاولة فاشلة".

وحذر بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران، من تقويض الاتفاق النووي، بعدما أعلنت طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.

ورفض بيتر ستانو التكهن بمصير الاتفاق النووي الإيراني، وقال: "ننتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي طرف نزيه، محايد وجدير بالثقة".

وحث ستانو إيران على ضرورة عدم تهديد الاتفاق، مؤكدا أن كل الأطراف المتبقية في الاتفاق، بما في ذلك إيران كانت أعلنت عن نيتها البقاء فيه والحفاظ عليه، "وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا التزم الجميع بتعهداته، وفق تعبيره.