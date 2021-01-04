إيران تعلن بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية البدء في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو للتخصيب.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية حول بدء التخصيب بنسبة 20٪ في منشأة فوردو إنه تم الوصول إلى مستوى الاستقرار ونحن الآن ننتج يورانيوم مخصب بنسة 20%، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن هذا العمل يستغرق عادة 24 ساعة ، لكن مع الترتيبات والأساليب الجديدة التي يستخدمها زملاؤنا ، تم ذلك في غضون 12 ساعة.

وتابع " لدينا القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على 20٪ بسهولة ونحن ندرس ذلك الآن".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت اليوم عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن خرق إيران الحد المنصوص عليه لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي شكل من أشكال الابتزاز النووي.