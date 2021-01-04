الحل في الرياض.. قطريون يحتفلون بفتح الحدود مع السعودية.. شاهد

بعد دقائق قصيرة من إعلان فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، أعرب قطريون عن فرحتهم بهذا القرار وانتهاء الأزمة الخليجية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد فرحة مجموعة من القطريين، لحظة إعلان قرار فتح الحدود بين البلدين، على لسان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر.

ويبين المقطع احتفال ورقص شبان قطريين على أنغام خليجية تمجد المملكة العربية السعودية.

وشارك عدد من النشطاء على "تويتر" المقطع، مرحبين بانتهاء الأزمة وعودة الشعب القطري للحضن السعودي، معتبرين أنه دائما ما كان "الحل في الرياض".

كانت الكويت أعلنت عن اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41 لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا، بمشاركة قادة البلدان بما فيهم أمير قطر تميم بن حمد.