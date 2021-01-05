تردد قناة أبوظبي الرياضية الأولى HD على نايل سات وعرب سات الناقلة للبطولة العربية

يبحث الكثيرين من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي، عن تردد قناة أبوظبي الرياضية الأولى HD الناقلة للبطولة العربية، وقنوات أبوظبي الرياضية تعتبر أهم القنوات التي تنقل جميع البطولات المحلية والعربية والآسيوية والعالمية، وتتميز بأنها تنقل جميع البطولات بكل احترافية، وتستخدم جميع الإمكانيات التكنولوجية لكي تخرج المناسبات الرياضية بشكل مشرف ولائق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تقتصر هذه البطولات على مباريات كرة القدم فقط، لكن تقوم بنقل جميع البطولات سواء في ألعاب القوى، أو سباق السيارات، أو الدرجات، أو بطولات كرة اليد، أو بطولات كرة السلة، وتنقل مباريات الدوريات المختلفة في جميع أنحاء العالم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تردد قناة Abu Dhabi Sports HD1 على القمر الصناعي نايل سات.

البطولات التي يتم نقلها من خلال تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى

هناك العديد من البطولات التي تنقلها قناة Abu Dhabi Sports HD1 وهى كما يلي:-

كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كأس بطولة السوبر المصري. بطولة الدوري الاسترالي. دوري المحترفين الهولندي. بطولة كأس الملك محمد السادس البطولة العربية للأندية أبطال الدوري. دوري بطولة الخليج العربي الإماراتي. دوري المحترفين الإيطالي. كأس الملك الإسباني. بطولة الدوري الأمريكي. كأس زايد للأندية الأبطال. مباريات منتخب الإمارات.

قنوات أبوظبي الرياضية

قامت قنوات أبوظبي الرياضية بعمل خطة شاملة لتطوير محتواها وشملت الجوانب التالية:-

التوسع في زيادة عدد مراسليها لتغطية جميع البطولات العالمية.

سخرت جميع إمكانياتها في عملية نقل دوري المحترفين الإماراتي.

التعاقد مع عدد كبير من المحليين الرياضيين لتحليل جميع البطولات التي تنقلها.

إطلاق قناة أبو ظبي الرياضية 2 ، التي تقوم بتغطية جميع المناسبات الرياضية على مدار اليوم.

، التي تقوم بتغطية جميع المناسبات الرياضية على مدار اليوم. وقامت قنوات أبوظبي الرياضية بنقل العديد من البطولات العالمية مثل بطولة العالم للشباب 2006.

تردد قناة Abu Dhabi Sports HD1

سوف نتعرف معكم على تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على القمر العربي نايل سات وعرب سات وهو كما يلي:-