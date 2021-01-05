رئيس الوزراء البريطانى يعلن فرض إغلاق جديد بسبب تزايد حالات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، فى خطاب تلفزيونى له فرض إغلاق جديد فى إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء فى المنازل مثلما حدث فى الإغلاق الأول فى مارس الماضى.





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