سوريا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت السلطات الصحية في سوريا تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجلت سوريا 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 734 حالة. فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا 11799 إصابة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". كما سجلت أعلنت سوريا عن شفاء 69 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5615 حالة.

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