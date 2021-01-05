رئيس وزراء قطر الأسبق يعلق على المصالحة بين الدوحة والرياض

علق رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، اليوم الاثنين، على قرار المصالحة وإعادة فتح الأجواء الجوية والبرية، بين قطر والسعودية.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل، ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها".

وتابع: "وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادرًا على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة، ولنكون قادرين على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصالحنا، وتسوية مشاكلنا بأكبر قدر ممكن من الاستقلال في اتخاذ تلك القرارات وصيانة واحترام سيادة دولنا، وضمان أمننا على كل المستويات.

وأردف: "ولا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلًا الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور".