نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن المصاب بسلالة كورونا المتحورة، هو رجل في الستينيات وفي حالة صحية جيدة، ولم يسافر مؤخرا ما يرجح انتشار العدوى، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويعمل الرجل المصاب في محل مجهورات في سارتوجا سبرينجز بنيويورك، وتم تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بين العاملين في المتجر، لكن لم يتضح بعد إذا كانت من السلالة المتحورة.

وطالب كومو كل من زاروا المكان من 19 ديسمبر حتى 24 ديسمبر الماضي، بإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا.

كانت بريطانيا أعلنت في منتصف الشهر الماضي، عن سلالة متحورة لفيروس كورونا أسرع انتشارا، ما أدى لارتفاع وتيرة الإصابات في إنجلترا.