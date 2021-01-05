15 عاما من الإنجازات.. إعلامية كويتية: هكذا أثَّر محمد بن راشد في مسيرة نجاح الإمارات عالميا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بمسيرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودوره البارز في رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء مرور 15 عاما على توليه رئاسة حكومة الإمارات.

وقالت "الرشـيد"، فى تصريحات لــــ " دوت الخليج"، مضت خمسة عشر عاما وهو فى منصب رئيس الوزراء يعمل بجد واجتهاد دون كلل ولا ملل لفت أنظار العالم أجمع واستطاع أن يجعل الإمارات الأولى عربيا فى كافة المجالات وأدخل السعادة على قلوب الشعب الإماراتي، وعين وزيرًا للسعادة لإسعاد شعبه، لافتة إلى أن رؤيته وطموحاته جعلت الإمارات على خريطة العالم وصاحبة الريادة فى كافة المجالات سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، سياحيًا وأمنيًا وكافة المجالات الأخرى.

وأضافت "الإعلامية الكويتية"، قبل 15 عاما تم تكليف بن راشد رئيسًا للحكومة الإتحادية وأمام رئيس الدولة والشعب الإماراتي أقسم بأن يكون مخلصًا لدولة الإمارات وأن يحافظ على كيان اتحادها ويراعي مصالحها ويحترم دستورها، فقد أقسم وأوفى بقسمه وعمل جاهدًا بجد واجتهاد، فـ معروف عنه لا يجلس فى مكتبه دائمًا موجود فى الميدان يتابع كل صغيرة وكبيرة بنفسه، كما يحرص على تواجد كل من يعمل معه من وزراء ومسؤولين فى الميدان من أجل خدمة المواطنين رافعًا شعار "الحكومة فى خدمة الشعب"، ونحن سلطة لخدمة الشعب وليس للتسلط على الشعب".

وأكدت "الرشيد"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت لمكانة مرموقة عالميًا وأصبحت في مصاف الدول الكبرى بفضل جهود الشيخ محمد بن راشد وعضيده الشيخ محمد بن زايد، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن راشد لا زال في عطائه وإبداعه فقد بذل ما فى وسعه واهتم بالشأن الداخلي الإماراتي قبل الخارج وسخر موارد الدولة لخدمة الشعب الإماراتي ولم يجامل أحدا.

ويرصد دوت الخليج أبرز محطات الشيخ محمد بن راشد خلال مسيرة الـ 15 عامًا:

2006 و2007

* الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشكل الحكومة، وإضافة 6 وزارات جديدة

* إطلاق أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات للأعوام 2008 - 2010

* زيادة رواتب العــاملين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 بالمائة

2008

* إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات بهدف تطوير قيادات حكومية واعدة

* إطلاق الجيـل الأول من نظام الأداء الإلكتروني لبناء وإعـــداد الكفاءات الحكومية

* بدء تنفيذ نموذج قائد القرن الـ 21

2009

* إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي

* إطلاق جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

* إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة لتسريع وتيرة التميز الحكومي

2010

* إطلاق «رؤية الإمارات 2021» لتشكل أساسًا راسخًا للنهج الحكومي، حتى تصبح الإمارات ضمن أفضل دول العالم

* إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات لتشكل قناة للتواصل مع الجمهور

2011

* إطلاق برنامج الإمارات للـخدمة الحكومية المتميزة

* إطلاق ميثاق خدمة المتعاملين الموحد

* اجتماع الحكومة الاتحادية وحكـومة دبي بهدف تعزيز التنسيق الحكومي

2012

* إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

* إطلاق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي

* إطلاق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

* الإعلان عن ميثاق اللغة العربية

2013

* إطلاق مبادرة «الحكومة الذكية» بهدف تغيير آلية عمل الحكومة بشكل جذري

* فوز الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض «إكسبو 2020»

* تعيين أول سيدة إماراتية مندوبةً دائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة

2014

* إطلاق الأجندة الوطنية للسنوات السبع القادمة وصولًا لرؤية الإمارات 2021

* إطلاق أول متجر للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم

* إطلاق ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬للابتكار

* الإعلان عن القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

2015

* إطلاق اسم مسبار الأمل على مسبار المريخ

* تدشين أسبوع وطني إماراتي للابتكار

* إطلاق أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة

2016

* تشكيل حكومة المستقبل واستحداث وزارتي السعادة والتسامح

* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026

* اعتماد استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل

* الإعلان عن إنشاء أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة

2017

* الإعلان عن مشروع استكشاف المريخ وإنشاء أول مدينة متكاملة على الكوكب الأحمر

* إطلاق مبادرة متحف المستقبل

* إطلاق دليل التوازن بين الجنسين

* إعداد وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

2018

* جواز السفر الإماراتي يتصدر التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر

* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

* الإمارات أكبر مانح عالمي للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني

2019

* اعتماد السياسة الوطنية للأسرة وكبار المواطنين

* إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

* إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين

* تدشين مشروع القمر الصناعي «خليفة سات»

2020

* الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في كفاءة التعامل مع جائحة «كورونا»

* إقرار منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للفئات المتميزة

* انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ

* إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر