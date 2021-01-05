بسبب كورونا.. بريطانيا تمنع بيع الخمور الجاهزة

قررت الحكومة البريطانية، أمس، حظر بيع الخمور الجاهزة، وعن طريق التوصيل إلى المنزل، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح القرار الصادر عن الحكومة البريطانية أنه أصبح على المطاعم والحانات عدم بيع الخمور للمواطنين، وذلك ضمن قيود كورونا المفروضة على البلاد.
وجاء هذا القرار وسط مخاوف من أن العملاء الذين يشترون الكحوليات الجاهزة من أبواب الحانات والمطاعم سيجتمعون بعد ذلك مع الأصدقاء القريبين للشرب.
كما سيتم إغلاق جميع منافذ البيع بالتجزئة للمنتجات غير الأساسية، فضلًا عن خدمات العناية الشخصية مثل مصففي الشعر، ومن المتوقع استمرار الأمر حتى 15 فبراير على الأقل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق شامل جديد في إنجلترا، ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وأكد جونسون في كلمة ألقاها مساء أمس الاثنين، أن المستشفيات البريطانية تتعرض لضغط أكثر من أي وقت مضى، وفقا لصحيفة "الجارديان".
وطالب رئيس الوزراء البريطاني شعبه بالبقاء في المنزل، موضحا أنه لا يجوز الخروج منه إلا لأسباب ضرورية، مثل الحصول على الرعاية الطبية أو شراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب للعمل.
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