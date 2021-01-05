بايدن وترامب يتوجهان إلى جورجيا قبل جولات الإعادة في مجلس الشيوخ

ينظم الرئيسان الأمريكيان الحالي دونالد ترامب والمنتخب جو بايدن مسيرات متنافسة في جورجيا عشية جولتي الإعادة التي ستحدد السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما يواصل الرئيس جهوده الوقحة بشكل متزايد لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وأدلى ثلاثة ملايين ناخب في جورجيا بأصواتهم خلال فترة التصويت المبكر التي انتهت يوم الخميس - وهو رقم قياسي في انتخابات الإعادة في الولاية. تدفقت عشرات الملايين من الدولارات على الولاية ، حيث قضى السكان الأسابيع العديدة الماضية في قصف الإعلانات السياسية والتواصل لتشجيعهم على التصويت في انتخابات يوم الثلاثاء.

إذا فاز الديموقراطيون بالمقعدين - ليس بالأمر السهل - فسيكون مجلس الشيوخ منقسمًا بالتساوي، حيث تعمل كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب ، بمثابة التصويت الفاصل.

وإذا فاز الجمهوريون في أحد السباقات على الأقل، فسيظل ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس المنتخب لتحقيق أولويات السياسة العليا مثل الرعاية الصحية والضرائب والمناخ.

وتسلط زيارات بايدن وترامب إلى الولاية يوم الاثنين الضوء على إلحاح - والمخاطر - من السباقات المزدوجة التي ستشكل المشهد السياسي للسنوات الأولى من الإدارة القادمة.

كان بايدن أول مرشح ديمقراطي للرئاسة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود يفوز بجورجيا ، حيث أدى تغيير التركيبة السكانية وإعادة الاصطفاف السياسي عبر ضواحي أتلانتا إلى تحويل هذه الولاية الجنوبية الجمهورية التي كان يُعتمد عليها ذات يوم إلى ساحة معركة رئاسية. أكدت عمليات إعادة الفرز المتعددة فوز بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا ، لكن ذلك لم يمنع ترامب من الاستمرار في تضخيم الادعاءات الكاذبة حول عملية انتخابات الولاية ونتائجها. في مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع وزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرجر، يوم السبت، ناشده ترامب "إيجاد 11780 صوتًا" - وهو ما يكفي فقط لعكس هزيمته في الانتخابات الرئاسية للولاية. اقرأ ايضا

والمحادثة، التي نشرت صحيفة واشنطن بوست تسجيلًا لها لأول مرة، قد تلحق المزيد من الضرر بالجمهوريين، الذين كانوا قلقين بالفعل من أن تركيز ترامب على خسارته الانتخابية - بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة ونظريات المؤامرة الكاذبة حول تزوير الناخبين - يمكن أن يضعف الإقبال بين مؤيديه. واستمدت السباقات قوة نيران من بعض أكبر الأسماء في السياسة الأمريكية، بالإضافة إلى ترامب وبايدن، روى باراك أوباما إعلانًا لجون أوسوف بينما سجلت ميشيل أوباما رسالة للقس رافائيل وارنوك، المتنافسين الديمقراطيين. كان مايك بنس في ميلنر بولاية جورجيا يوم الاثنين للقيام بحملة نيابة عن المرشحين الجمهوريين، ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر. حث نائب الرئيس الناخبين في كنيسة روك سبرينجز على الحضور إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لحماية الانتصارات المحافظة التي حققها ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية. وقال: "نحن بحاجة إلى جورجيا للدفاع عن الأغلبية". وأضاف "في يوم آخر، نحتاج من المؤمنين للوقوف مع زعيمين يدعمان الحياة والحرية وحرية كل أمريكي، وفي يوم آخر، نحتاج إلى الفوز بجورجيا وإنقاذ أمريكا". وجاءت زيارة بنس بعد يوم من عقد هاريس مسيرة مع المرشحين الديمقراطيين أوسوف ووارنوك في سافانا. وفي تصريحاتها، هاجم هاريس ترامب على مكالمته مع وزيرة خارجية جورجيا ، ووصفها بأنها "صلعاء الوجه، وتسيء استخدام السلطة بجراءة. ومن المتوقع أن يظهر لوفلر مع ترامب في تجمعه الحاشد مساء الاثنين في دالتون ، وهي منطقة ذات غالبية جمهوريين في شمال جورجيا شهدت نسبة إقبال منخفضة نسبيًا خلال فترة التصويت المبكرة. أخبر بيرديو ، الذي يخضع للحجر الصحي بعد تعرضه لأحد الموظفين المصابين بفيروس كورونا ، لقناة فوكس نيوز أنه سيحضر مسيرة يوم الاثنين تقريبًا. ومنذ انتخابات نوفمبر، واصل ترامب هجومه المستمر على قادة جورجيا الجمهوريين ، الذين اتهمهم دون دليل بتجاهل حالات تزوير الناخبين. لقد هاجم بلا هوادة رافنسبيرجر ، الجمهوري ، الذي قاوم ضغوطًا هائلة من الرئيس والقادة الجمهوريين لتخريب نتائج الانتخابات. وفي الشهر الماضي، وصف ترامب الحاكم الجمهوري لجورجيا، براين كيمب، بأنه "أحمق" وقال إنه يجب أن يستقيل. وأدت هجمات ترامب إلى مزيد من الانقسام في الحزب في اللحظة التي سيستفيدون فيها من الوحدة. وخلال تجمع حاشد في جورجيا الشهر الماضي، كرس ترامب وقتًا أكبر بكثير للتعبير عن مظالمه السياسية مع القادة الجمهوريين بالولاية أكثر من الوقت الذي كرسه للترويج للمرشحين الجمهوريين الذين كان هناك للحملة من أجلهم. وخلال زيارته الأخيرة إلى الولاية، حذر بايدن من أن بيرديو ولوفلر سيكونان "حواجز طريق" في مجلس الشيوخ، ويركّزان أكثر على عرقلة إدارة ديمقراطية أكثر من التركيز على العمل من أجل جورجيا.

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